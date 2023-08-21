Дорогу в Мурино и Буграх отремонтируют до 1 сентября

В Мурино и Буграх начинается ремонт участка Шоссейной улицы, проходящей мимо ТЦ «Лента». Там уложат новое асфальтобетонное покрытие.

Как сообщили 21 августа в дорожном комитете Ленинградской области, работы будут проводиться по ночам. Полностью их завершить предполагается до 1 сентября.

Также в комитете уточнили, что за минувшие выходные во Всеволожском районе Ленобласти снято несколько изношенных участков дорожного полотна на дороге в сторону Невской Дубровки и на подъезде к деревне Углово.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на севере Петербурга также продолжается дорожный ремонт на улице Руставели. В общей сложности там планируется обновить 4 км дорожного полотна.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте