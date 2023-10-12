В Тольятти свыше 30 домов остались без капремонта

Фонд капитального ремонта Самарской области расторг в одностороннем порядке договор с ООО «Агростроймонтаж-2» на работы более чем в 30 многоквартирных домах в Тольятти. Основанием для этого стали материалы прокуратуры. Об этом сообщает городское надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Контрольный орган выяснил, что компания не провела капитальный ремонт зданий в установленные сроки. В связи с этим сведения о подрядчике переданы в уполномоченный орган для включения в Реестр недобросовестных поставщиков.

Ранее к ООО «Агростроймонтаж-2» уже применялись санкции за срыв капитального ремонта в городе. Юридическое лицо компании было оштрафовано после того, как она отказалась провести работы в трех многоквартирных домах в Комсомольском районе. В отношении нее было возбуждено административное дело (ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ).

В настоящее время профильный фонд организует новые торги для поиска подрядчика для капремонта в указанных МКД. Ситуацию контролируют прокуроры.

Ранее жители самарского дома, в котором ранее работал композитор Дмитрий Шостакович, пожаловались региональному омбудсмену Ольге Гальцовой на незавершенный капремонт в их доме. Чиновники пообещали закончить работы в кратчайшие сроки.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Ремонтом особняка занялась омбудсмен».

Георгий Портнов