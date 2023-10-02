В Петербурге на 40% увеличилось количество пунктов выдачи заказов с начала года

С февраля 2023 года в Петербурге и пригородах во Всеволожском районе Ленобласти количество пунктов выдачи заказов, открытых маркетплейсами, увеличилось на 1822 или на 36,6%, подсчитали эксперты компании KNRU.

Больше всего пунктов выдачи у Ozon. С февраля у компании открылось 1647 новых точек, таким образом их количество выросло на 127% — до 2941. Следующий по популярности маркетплейс, Wildberries, открыл всего 108 новых пунктов и увеличил их количество до 1230. Рост составил 9,23%. Тройку лидеров замыкает Яндекс-Маркет с 625 пунктами. С февраля в городе открылось 327 новых точек, значит их количество увеличилось больше, чем в два раза.

Для сбора статистики эксперты учитывали пункты выдачи внутри КАД, а также на прилегающих к КАД участках Всеволожского района Ленобласти. KNRU — компания, которая предоставляет услуги в сфере брокериджа, реализации и управления торговыми объектами для уличной торговли в Москве и Санкт-Петербурге.

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