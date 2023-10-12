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Коммерсантъ FM
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Лавров заявил о попытках продвижения интересов НАТО в Закавказье через Армению

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Армении в последние годы было создано немало неправительственных организаций с целью продвижения антироссийских настроений. По его словам, они также продвигают интересы НАТО в Закавказье.

Фото: Пресс-служба МИД России

Фото: Пресс-служба МИД России

«Эти организации не создаются с целью продвижения дружественных отношений между Арменией и РФ. Как раз наоборот. Они нацелены на то, чтобы здесь создавать почву для антироссийских настроений и подготовки к продвижению в этом регионе через Армению интересов прежде всего США и Евросоюза и стран НАТО»,— сказал господин Лавров журналистам по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ (трансляция брифинга велась в YouTube).

Антироссийские настроения в Армении нагнетаются искусственно, считает господин Лавров. Он отметил, что, по убеждению Москвы, «армянский народ в своем подавляющем большинстве заинтересован в развитии традиционно, исторически братских связей с РФ». Министр обратил внимание на недавнее интервью премьера Армении Никола Пашиняна, в котором тот заявил, что Ереван не меняет ориентиры. «Будем надеяться, что эта позиция возобладает, несмотря на попытки утянуть Ереван в другом направлении»,— сказал господин Лавров.

Никол Пашинян в сентябре заявил, что Армения больше не может полагаться на Россию как на гаранта безопасности. По его словам, стратегия Еревана строится на том, чтобы максимально снизить «зависимость от других».

Леонид Уварчев

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