Лавров заявил о попытках продвижения интересов НАТО в Закавказье через Армению

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Армении в последние годы было создано немало неправительственных организаций с целью продвижения антироссийских настроений. По его словам, они также продвигают интересы НАТО в Закавказье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МИД России Фото: Пресс-служба МИД России

«Эти организации не создаются с целью продвижения дружественных отношений между Арменией и РФ. Как раз наоборот. Они нацелены на то, чтобы здесь создавать почву для антироссийских настроений и подготовки к продвижению в этом регионе через Армению интересов прежде всего США и Евросоюза и стран НАТО»,— сказал господин Лавров журналистам по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ (трансляция брифинга велась в YouTube).

Антироссийские настроения в Армении нагнетаются искусственно, считает господин Лавров. Он отметил, что, по убеждению Москвы, «армянский народ в своем подавляющем большинстве заинтересован в развитии традиционно, исторически братских связей с РФ». Министр обратил внимание на недавнее интервью премьера Армении Никола Пашиняна, в котором тот заявил, что Ереван не меняет ориентиры. «Будем надеяться, что эта позиция возобладает, несмотря на попытки утянуть Ереван в другом направлении»,— сказал господин Лавров.

Никол Пашинян в сентябре заявил, что Армения больше не может полагаться на Россию как на гаранта безопасности. По его словам, стратегия Еревана строится на том, чтобы максимально снизить «зависимость от других».

Леонид Уварчев