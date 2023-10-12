Мэрия Челябинска ответили на заявление СК о проверке в доме без тепла

Администрация Челябинска заявила об устранении повреждений и подаче тепла в дома №9 по улице Островского, где сотрудники Следственного комитета РФ проводят проверку.

В официальном комментарии мэрии на заявление СК о доследственной проверке по признакам халатности (ст. 293 УК РФ) говорится, что ранее с этого адреса обращения в управление жилищно-коммунального хозяйства не поступали.

«В связи с тем, что у дома отсутствует управляющая компания, ремонтные работы по замене участка трубы и запуску отопления и горячего водоснабжения завершены сегодня, 12 октября, силами УК „Челябинск“ под контролем администрации города»,– говорится в официальном комментарии администрации Челябинска.

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