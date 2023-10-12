СК проверят информацию об отсутствии тепла в одном из домов в Челябинске

Следственное управление Следственного комитета России по Челябинской области организовало проверку по факту отсутствия теплоснабжения в одном из многоквартирных домов в региональном центре. Такое указание дал руководитель ведомства Петр Решетников, сообщает СУ СК РФ по региону.

Сведения об отсутствии тепла в доме №9 на улице Островского в Курчатовском районе Челябинска выявлены в ходе мониторинга СМИ и социальных сетей. Жители дома сообщают, что здание находится в ненадлежащем состоянии и представляет угрозу их жизни и здоровью. Так, кроме отсутствия теплоснабжения, на чердаке прорвало трубу, кровля протекает, в здании сырость. Несмотря на многочисленные обращения жильцов администрация района бездействует.

По данному факту организована доследственная проверка по ст. 293 УК РФ (халатность). Следователи дадут правовую оценка действиям или бездействию должностных лиц.

Накануне мэр Челябинска Наталья Котова в своем telegram-канале разместила заявление по поводу отсутствия тепла в отдельных домах. Она акцентировала внимание на том, что часть проблем связана не с авариями на тепломагистралях, а с внутридомовыми сетями. «Обращаюсь к управляющим компаниям: необходимо держать на постоянном контроле каждый дом. Мы должны оперативно и слаженно решить все имеющиеся вопросы. По обращениям граждан нужно незамедлительно проводить поквартирные обходы, проверять все внутридомовые и подвальные сети, состояние бойлеров, реагировать на все аварийные ситуации по стоякам и отдельным квартирам»,– заявила глава.

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