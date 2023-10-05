Сельхозпроизводителям Крыма компенсируют затраты на дизель

Правительство Крыма приняло решение компенсировать сельхозпроизводителям затраты на топливо. Глава республики Сергей Аксенов в интервью каналу «Крым 24» сообщил, что производителям возместят стоимость дизеля из расчета 10 руб. на литр.

«У нас более 11 тыс. тонн расходуют дизельного топлива сельхозники — 10 руб. на литр компенсируем им. Деньги в бюджете уже нашли, поэтому все закупки топлива будут компенсированы, и на ценовую политику продовольствия это не повлияет»,— заявил глава полуострова.

Другая задача, по словам господина Аксенова, снизить цены на розничное топливо. В Крыму сейчас дизель стоит 72–73 руб. за литр, власти республики хотят добиться снижения цены до 65–66 руб. за литр (столько дизельное топливо сейчас стоит на Кубани). Планируется, что из федерального бюджета компенсируют до 7 руб. за литр дизельного топлива крымским поставщикам. При этом, по словам главы Крыма, в снижении цен на топливо уже помогло решение правительства РФ ограничить его экспорт.

Вячеслав Рыжков

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