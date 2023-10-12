В Воронежской области нашли 723 тыс. тонн недостоверно задекларированного зерна

С начала 2023 года в Воронежской области было обнаружено 722,8 тыс. т недостоверно задекларированного зерна. Недействительными были признаны 398 деклараций. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям.

В сентябре надзорное ведомство выдало более 20 решений о признании зерновых деклараций недействительными. Основными причинами таких выводов специалистов стали неполный перечень исследований продукции или проведение испытаний в неаккредитованных лабораториях.

Например, в конце сентября Россельхознадзор выявил факт недостоверного декларирования партии озимой пшеницы на пищевые цели весом 2 т. Заявителем декларации являлось ООО из Аннинского района. При анализе протокола испытаний было установлено, что они были проведены в неаккредитованной лаборатории, которая не включена в Единый реестр органов сертификации испытательных лабораторий Таможенного союза. Это нарушает обязательные требования п. 4 ст. 7 технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна».

Какие прогнозы дают эксперты по объемам урожая зерновых в макрорегионе в этом году — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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