По улицам Екатеринбурга пустили арт-трамвай с зашифрованными символами города

В Екатеринбурге художники создали арт-трамвай, который ходит по маршруту №15. Это совместная работа «Яндекс Карты» и фестиваля уличного искусства «Стенограффия» (Stenograffia). Трамвай будет ездить по городу три месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Улатов, Алена Скала Фото: Антон Улатов, Алена Скала

Трамваем для росписи стал чешский вагон Tatra T3SU, который ходит от ул. 40 лет ВЛКСМ через центр до Вторчермета. Маршрут пролегает через главные достопримечательности Екатеринбурга. Фасад вагона расписан анималистическими узорами, в которых «спрятаны» более 27 отсылок к культуре города. На арт-трамвае можно найти Шигирского идола, Коляда-театр, УЗТМ, майонез ЕЖК, Белую башню.

Напомним, за лето уличные художники в рамках фестиваля «Стенограффия» создали 28 арт-объектов, один из них — обновленный переход Цоя на Плотинке. В создании некоторых работ принимали участие горожане. Всего было проведено семь акций «Люди рисуют», в которых приняло участие более 1,4 тыс. человек.

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