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Еще 12 млн рублей направят четырем музеям в Удмуртии в 2024 году

В Удмуртии в 2024 году еще четыре музея смогут приобрести современное оборудование в рамках нацпроекта «Культура». Из федерального бюджета на техническое оснащение выделили более 12,5 млн руб., рассказал во «ВКонтакте» министр культуры республики Владимир Соловьев.

В частности, средства направят в Удмуртский республиканский музей изобразительных искусств, Музей Ижевска, Историко-краеведческий музей Можги и Шарканский краеведческий музей.

Напомним, театры Удмуртии в 2024 году получат субсидии на укрепление материально-технической базы и поддержку творческой деятельности. В частности, деньги выделили для Сарапульского и Глазовского драматических театров, «Молодой человек», «Парафраз», а также на постановочные расходы Государственного театра кукол Удмуртии.

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