В Ярославле начался демонтаж контактной сети по трамвайной концессии

В Ярославле начались работы по демонтажу контактной сети трамвая на маршруте №6. Об этом сообщили в министерстве транспорта Ярославской области. Работы идут на участке в 4,6 км от Ленинградского проспекта до улицы Блюхера.

«В настоящее время идет демонтаж контактной сети. Ориентировочно, к концу месяца начнутся работы по демонтажу путей. Точные сроки окончания работ по данному участку пока не определены. Весь объем в рамках заключенного концессионного соглашения должен быть выполнен до июня 2025 года»,— сообщили в министерстве транспорта Ярославской области.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что работы идут в рамках концессионного соглашения между региональным правительством и ООО «Мовиста регионы Ярославль». На первом этапе концессии (до середины 2025 года) концессионер обязан выполнить проектирование и строительство 45,3 км трамвайных путей (по существующим линиям).

Антон Голицын