В Ярославле приостановят работу трамвая №6 из-за ремонта путей

В Ярославле с 4 октября начинается ремонт трамвайных путей на участке от Ленинградского проспекта до кольца на Блюхера. В связи с этим приостановят движение трамваем по маршруту №6. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Ремонт путей выполнят в рамках концессионного соглашения с ООО «Мовиста регионы Ярославль». На первом этапе концессии (до середины 2025 года) концессионер обязан выполнить проектирование и строительство 45,3 км трамвайных путей (по существующим линиям).

Первым отремонтируют участок от Ленинградского проспекта до кольца на улице Блюхера. С 4 октября и до окончания работ движение по трамвайному маршруту №6 приостановят. Работы на этом участке планируется закончить к концу года.

«Старые опоры, контактную сеть и трамвайные пути демонтируют, а затем сделают новые»,— уточняют в правительстве.

Алла Чижова