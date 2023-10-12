Петербург вошел в тройку лидеров по скорости интернета в России

Средняя скорость интернета в Санкт-Петербурге вывела Северную столицу на третью строчку среди других городов России. Аналитики провайдера «Дом.ру» представили соответствующий рейтинг, передает РИА Новости.

Первое место занял Краснодар с показателем средней скорости 240,5 Мбит/с. Предполагают, что такой уровень был достигнут на фоне перехода сотрудников на удаленный формат работы. Следом за ним идет Ростов-на-Дону, там она достигает в 179 Мбит/с. Петербург немного отстал от южного города, там зафиксировали среднюю скорость 177,8 Мбит/с. Москва оказалась лишь на пятом месте (168,5 Мбит/с.).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Петербург разделил второе место с Московской областью по количеству книжных магазинов, уступив лидерство столице.

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