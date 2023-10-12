В Чебаркуле СК проводит проверку по факту отравления ребенка хлором в бассейне

Следственные органы Челябинской области проводят проверку по факту отравления ребенка хлором в чебаркульском бассейне «Олимпия». В действиях лиц, ответственных за обеспечение безопасности объекта, устанавливают наличие признаков преступления по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья), сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел 10 октября. Во время процесса водоподготовки и смешивания реагентов в подвале бассейна «Олимпия» произошел выброс хлора. По данным СК, 13-летняя посетительница бассейна была госпитализирована с признаками отравления. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», служебную проверку проводит также администрация Чебаркуля. Во время выброса хлора из бассейна эвакуировали 14 человек.

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