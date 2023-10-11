В Чебаркуле пострадал ребенок при выбросе хлора в бассейне

В бассейне «Олимпия» в Чебаркуле произошел выброс хлора. Одному из несовершеннолетних посетителей потребовалась медицинская помощь, сообщает администрация города.

Инцидент произошел 10 октября. Во время проведения процедуры водоподготовки и смешивания реагентов произошла химическая реакция с выбросом хлора в подвале бассейна. Персонал эвакуировал всех посетителей. Всего в здании находились в тот момент 14 человек. Одному ребенку потребовалась медицинская помощь.

По данному факту проводится служебное расследование. Глава города Светлана Виноградова поручила заместителю по социальным вопросам Наталье Поповой держать на контроле вопрос о состоянии пострадавшего. Вода в бассейне в пределах нормы. С 11 октября он открыт для посетителей.

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