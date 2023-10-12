Спрос на персонал возрос в Петербурге за год на 45%

В Санкт-Петербурге спрос на сотрудников вырос на 45% в прошедшем месяце относительно показателя осени прошлого года, привели данные в пресс-службе hh.ru.

Аналитики подсчитали, что по сравнению с августом на платформе разместили в сентябре на 2% больше вакансий. Из девяти первых месяцев год спрос на персонал зафиксировали в семи. Прогнозируют, что в октябре тренд сохранится.

Чаще всего работодатели искали в сентябре специалистов в сферах «страхование» (+5% вакансий), «искусство и масс-медиа» (+5%), «рабочий персонал» (+4%), общественного питания (+4%), транспорта и логистики (+4%). Туда же попали врачи и младший медицинский персонал.

В то же время заметили сокращение спроса на найм сотрудников из других отраслей. На платформе по поиску работы разместили меньше вакансий в категориях «спорт, салоны красоты (-2%), образование (-2%). Наблюдался также спад спроса на юристов (-2%), сотрудников в сфере добычи сырья (-3%), в области финансов (-4%) и сфере безопасности (-5%).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в СЗФО доля сотрудников, которые уволились по собственному желанию, в третьем квартале 2023 года достигла 69%.

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