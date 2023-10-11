Доля уволившихся по собственному желанию жителей СЗФО достигла 69%

В третьем квартале 2023 года жители Северо-Западного федерального округа стали чаще уходить со своего места работы по собственному желанию, 69% от общего числа, сообщили в пресс-службе компании hh.ru.

По сравнению со третьим кварталом прошло года доля работников, которые сделали самостоятельное решение уйти с прежней работы, возросла на 9 п.п. (с 60% до 69%). В то же время аналитики сервиса зафиксировали спад количества сокращений в организациях (с 14% до 9%). Стабильной остается ситуация с увольнениями на фоне реорганизаций в компаниях (6%).

Жители округа стали чаще терять работу из-за плохих показателей выполнения плана или из-за невыполнения задач (+2% по сравнению к прошлому году). Малая доля работников (1%) была уволена из-за поведения и несоблюдения трудовой дисциплины.

В hh.ru выяснили, что чаще всего уходят из компаний молодые сотрудники, до 24 лет. По профессиональной сфере в лидерах в 2023 году юристы (75% от числа этих специалистов), за ними идут сотрудники компаний в сфере общественного питания и туризма (74%) и рабочий персонал (74%).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что жители СЗФО стали самыми нетерпиливыми в ожидании ответов от работодателей по откликам на вакансию.

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