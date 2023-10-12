Средняя зарплата рабочих в Свердловской области достигла почти 60 тыс. рублей

За год средняя предлагаемая зарплата рабочему персоналу в Свердловской области выросла с 45,2 тыс. до 59,6 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании сервиса hh.ru.

Рост зарплат происходит на фоне возросшего спроса со стороны работодателей и сократившегося числа резюме от рабочих. Так, на рабочий персонал на Урале приходится 23% всех вакансий. При этом на одну вакансию приходится всего 1,5 резюме. По сравнению с сентябрем прошлого года количество резюме в этой сфере сократилось на 13%.

Напомним, всего 33% жителей Свердловской области готовы снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения работы или ради гарантированного трудоустройства на новое место. Год назад на это были согласны 43% опрошенных уральцев. При этом 46% опрошенных свердловчан заявили, что не пойдут на снижение своих ожиданий по зарплате ради работы.

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