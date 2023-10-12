Приморский краевой суд приостанавливал работу из-за сообщения о бомбе

Сегодня около 9.30 по местному времени (2.30 мск) неизвестные по телефону сообщили о минировании здания Приморского краевого суда. «В целях обеспечения безопасности» все сотрудники и посетители суда были эвакуированы из здания, сообщила «Ъ» пресс-секретарь крайсуда Елена Оленева.

Проверка помещений суда сотрудникам и правоохранительных органов продолжалась около трех часов. Бомба обнаружена не была. И около 13.00 по местному времени (6.00 мск) крайсуд возобновил работу. По причине эвакуации судебные заседания были либо отложены на более позднее время либо перенесены на другую дату, пояснила госпожа Оленева.

Согласно картотеке Приморского крайсуда, на сегодня было запланировано рассмотрение в первой и апелляционной инстанциях свыше пятидесяти уголовных дел.

Алексей Чернышев, Владивосток