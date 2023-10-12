Компании Google, Amazon и Cloudflare сообщили о крупнейших DDoS-атаках, которые начались с конца августа и продолжаются до сих пор. Заявления компаний передает агентство Reuters.

Облачные сервисы Google, согласно сообщению компании, столкнулись с хакерской атакой, в семь раз превысившей размер предыдущей рекордной DDos-атаки. Cloudflare заявила об увеличении мощности атак в три раза. Подразделение веб-сервисов Amazon отметило, что речь идет о новом виде хакерских атак.

Все три компании рассказали, что во время DDоS-атак на их сервисах генерировались сотни миллионов фиктивных запросов в секунду. Google, Amazon и Cloudflare считают, что проблема связана со второй версией сетевых протоколов HTTP, из-за которой серверы особенно уязвимы для несанкционированных запросов.

Российский бизнес в июле сообщал, что издержки от кибератак выросли на треть, достигнув в среднем 20 млн руб. в год. Эксперты связывают тенденцию с ростом «сложных хакерских атак, направленных на дестабилизацию компаний».

Подробнее — в материале «Ъ» «Хакеров определили на простой».

Лусине Баласян