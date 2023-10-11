Зеленский сообщил, что США пообещали оказывать постоянную помощь Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США пообещали оказывать постоянную военную и финансовую помощь Украине. При этом в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты готовы помогать Украине, «пока могут делать это», но подчеркнули, что возможности Вашингтона «не бесконечны».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman, Reuters Фото: Yves Herman, Reuters

«Стало ясно, что Америка продолжит оказывать Украине постоянную и бесперебойную поддержку, необходимую для обороны нашей страны»,— сообщил господин Зеленский в своем обращении к нации. По словам украинского президента, такой вывод он сделал по итогам разговора с министром обороны США Ллойдом Остином в ходе встречи контактной группы по поставкам оружия Киеву.

Кроме того, сегодня Министерство финансов Украины заявило, что США выделили Украине грант в размере $1,15 млрд по программе Всемирного банка. По данным ведомства, средства являются частью пятого допфинансирования в рамках проекта «для обеспечения устойчивого государственного управления». Утверждается, что эти деньги направят на покрытие расходов в социальной и гуманитарной сферах, не связанных с оборонкой и безопасностью.

Представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби в ходе своего сегодняшнего брифинга рассказал, что у Вашингтона нет возможности бесконечно оказывать помощь Украине. «Мы будем продолжать помогать Украине столько, сколько мы можем, но это не будет бесконечно»,— подчеркнул он.

Ранее Конгресс США принял временный бюджет, не включающий помощь Украине, чтобы избежать приостановки работы правительства. Республиканцы и демократы обещали, что рассмотрят вопрос поддержки Киева позднее. Однако принятие документа вызвало политический кризис в Конгрессе — выступающие против помощи Украине члены Палаты представителей сместили с должности спикера Кевина Маккарти.

Подробнее об итогах заседания контактной группы по помощи Киеву — в материале «Ъ» «В Брюсселе вспомнили об Украине».

Александр Кислов