В Петербурге для призывников запустят «горячую линию»

В Петербурге с 17 октября начнет работать «горячая линия» для призывников и их близких, сообщил начальник отдела призыва и подготовки граждан к военной службе организационно-мобилизационного управления штаба ЗВО, полковник Игорь Головач на брифинге в ТАСС.

Принимать звонки будут по будням — во вторник и четверг с 10:00 до 12:00 по номеру 8 812 494 26 06.

Головач отметил, что весной на аналогичную «горячую линию» позвонили сотни человек. В основном вопросы были вызваны «беспокойством за судьбу призывников».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в рамках осенней кампании по ЗВО для прохождения службы в армии будут направлены около 40 тыс. человек.

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