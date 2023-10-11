Игорь Головач: у закончивших аспирантуру должна быть возможность пойти в армию

Поднятие верхней планки призывного возраста пойдет на пользу гражданам, получившим отсрочку от армии по учебе в аспирантуре или ординатуре, поскольку среди них есть множество желающих пройти службу в рядах Вооруженных сил РФ. Об этом заявил на брифинге в петербургском пресс-центре ТАСС начальник отдела призыва и подготовки граждан к военной службе организационно-мобилизационного управления штаба ЗВО, полковник Игорь Головач.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Кучеров / Коммерсантъ Фото: Андрей Кучеров / Коммерсантъ

«У указанных категорий граждан после получения образования должна быть возможность выполнить свою конституционную обязанность по защите Отечества», – подчеркнул он.

Игорь Головач пояснил, что среди граждан, которых комиссариаты ежегодно снимают с воинского учета в связи с достижением 27-летнего возраста, более 60% составляют лица, не прошедшие службу в связи с получением образования. Он напомнил, что отсрочка от призыва предоставляется школьникам, студентам вузов, которые обучаются по программам бакалавриата и магистратуры, а также тем, кто после этого пошел в аспирантуру или ординатуру. Однако, отметил господин Головач, в последнем случае люди к моменту окончания образования уже не подлежат призыву.

«Граждане оканчивают свои образовательные организации, но к этому моменту уже достигают 27-летнего возраст в период обучения, а желающих пройти службу при этом достаточное количество», – уточнил полковник.

При этом спикер сообщил, что число призывников на территории Западного военного округа, которые идут в армию сразу после школы, на сегодняшний не превышает 3,5%. В рамках осенней кампании по округу для прохождения службы в армии будут направлены около 40 тыс. человек.

На сегодняшний день в России рамки призывного возраста составляют 9 лет: от 18 до 27 лет. Однако с 2024 года верхнюю планку поднимут на три года, и тогда возраст призыва увеличится до 12 лет: от 18 до 30 лет. В начале августа соответствующий закон подписал Президент РФ Владимир Путин.

Андрей Кучеров

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