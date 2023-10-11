Суд обязал Олега Тинькова выплатить 20 млн рублей миллиардеру Дерипаске

Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края удовлетворил иск о защите чести и достоинства бизнесмена Олега Дерипаски к бизнесмену Олегу Тинькову, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Спор между предпринимателями возник из-за высказываний Олега Тинькова в адрес Олега Дерипаски в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ), где он нелицеприятно отозвался об оппоненте.

Суд признал опубликованные сведения несоответствующими действительности, а также обязал ответчика в течение дня с момента вступления решения суда в силу удалить пост.

«Судом в качестве компенсации морального вреда с Тинькова в пользу Дерипаски взыскано 10 000 000 руб. В качестве компенсации репутационного вреда с Тинькова в пользу Дерипаски взыскано 10 000 000 руб.»,— говорится в сообщении.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на депутата Милонова подали в суд из-за конфликта в офисе ЛДПР в Горловке.

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