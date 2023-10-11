Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Каневском районе потерялся подросток

В Каневском районе разыскивают 17-летнего Илью Антонова из станицы Новоминской, пропавшего без вести 11 октября. Об этом сообщила пресс-служба ОМВД России по Каневскому району.

Фото: пресс-служба ОМВД России по Каневскому району

Фото: пресс-служба ОМВД России по Каневскому району

По данным ведомства, подросток пропал после того, как выехал на автобусе домой из Ейска.

«В случае получения оперативно значимой информации о возможном местонахождении Ильи Антонова просим незамедлительно сообщить в дежурную часть Отдела МВД России по Каневскому району»,— говорится в сообщении.

Ранее в Каневском районе пропала школьница. Девочка возвращалась домой из школы в станице Стародеревянковской. Пропавшую искали несколько дней. Позднее выяснилось, что школьница отправилась в Ростов-на-Дону, поссорившись с отцом.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...