Пропавшую в Каневском районе школьницу нашли в Ростове-на-Дону

Пропавшая в Каневском районе 15-летняя девушка находилась в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

Школьница скрывалась от родственников и правоохранителей у подруги. В полиции уточнили, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Оперативники доставили девушку в отдел полиции, с ней работают сотрудники отделения по делам несовершеннолетних.

Девушка пропала 30 сентября. Утром 3 октября стало известно, что она позвонила родственникам, но свое местоположение не назвала. Отец школьницы сообщил, что она уже сбегала из дома. В этот раз причиной ее поступка стал запрет отца идти на учебу с макияжем и маникюром.

Татьяна Ручкина

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