Эксперты федерального проекта «Классная страна» посетили Информационный центр Нововоронежской АЭС
Нововоронежская АЭС принимает активное участие в создании образовательных и профориентационных программ путешествий для школьников. Тридцать человек в составе педагогов и учащихся школ Воронежской области, которые вошли в состав региональной проектной команды экспертов федеральной образовательной программы «Классная страна»*, а также несколько представителей проекта посетили Информационный центр атомной станции.
Проект «Классная страна» реализуется в 22-х регионах России, в том числе, в Воронежской области, при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства экономического развития РФ, АНО «Национальный приоритет». В рамках проекта школьники, специалисты образовательных организаций, представители туриндустрии и туроператоров, предприятий, технопарков, музеев разрабатывают познавательные и профориентационные программы путешествий для детей и молодежи по пяти направлениям «История и патриотизм», «Культура», «Экология», «Наука», «Спорт». Программы позволят расширить кругозор школьников, повысить их мотивацию к обучению, помочь осознанно подойти к выбору будущей профессии.
«В пилотный проект вошли десять школ региона, которые опробуют новые образовательно-туристические программы в рамках внеурочной деятельности. Теоретические знания учащиеся закрепляют на практике, посещая производственные площадки. Нововоронежская АЭС, как крупнейшее предприятие региона, вызвала особый интерес у ребят. Атомную станцию участники проекта посещают в рамках трека «Наука», это знакомит молодежь с инновационной отраслью и профессиями будущего, способствует развитию компетенций подрастающего поколения, формированию кадрового потенциала», - рассказала руководитель всероссийской программы «Классная страна» Агентства стратегических инициатив Анастасия Цыбулевская.
Специалисты Нововоронежской атомной станции познакомили гостей с деятельностью Госкорпорации «Росатом» и ее предприятий, с профориентационной работой, которую ведут нововоронежские атомщики со школьниками и студентами.
Вскоре проектным командам предстоит защитить разработанные образовательные программы путешествий перед экспертным советом, который возглавляет заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Лучшие маршруты будут масштабированы на всю страну и предложены регионам в рамках программы школьного туризма.
* Всероссийская программа «Классная страна» стартовала в феврале 2023 года, в Год педагога и наставника. Это программа по профориентации, самоопределению личности и гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи с внедрением технологий создания образовательных программ путешествий в субъектах РФ. Проводимая работа отвечает задачам нацпроектов «Образование», «Туризм и индустрия гостеприимства», которым Правительство России уделяет особое внимание. Диалог с молодежью является одним из ключевых приоритетов государства. Предприятия и организации госсектора также уделяют большое внимание работе с молодыми сотрудниками, а также школьниками и студентами, которые в скором времени могут стать их работниками. Предприятия прилагают значительные усилия для