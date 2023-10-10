Жителя Крыма задержали за ложное сообщение о минировании торгового центра

Жителя Крыма, сообщившего о «минировании» торгового центра в Симферополе, задержали. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по РК.

По данным ведомства, мужчина позвонил в Киевский отдел полиции Симферополя и заявил об угрозе взрыва в одном из ТЦ города. На месте провели проверку, в ходе которой опасных предметов не обнаружили.

«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили 23-летнего жителя Симферополя, который звонил в полицию»,— говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Задержанный находится под подпиской о невыезде.

Анастасия Донскова

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