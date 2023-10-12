Физлица не остаются в долгу

В Удмуртии продолжает расти число обращений за внесудебной процедурой банкротства. По данным Федресурса, за 9 месяцев 2023 года с такими заявлениями в МФЦ обратились в 152 человека, что в 2,5 раза больше, чем год назад. Эксперты отмечают, что сама процедура внесудебного банкротства физлиц стала более понятной, поэтому граждане сами инициируют ее. С другой стороны, они видят и признаки ухудшения финансового положения граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

В Удмуртии по итогам 9 месяцев 2023 года через МФЦ было подано 152 заявления о начале процедуры внесудебного банкротства граждан. Это почти в 2,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Среди российских регионов Удмуртия по количеству заявлений занимает 18-е место, опережая Татарстан. Лидирует Челябинская область. Такие данные публикует Федресурс.

В этом году суды чаще выносили решения о реализации имущества в отношении физических лиц и предпринимателей. Всего за 9 месяцев 2023 года в республике их было зафиксировано почти 3,3 тыс., что на 30,6% больше, чем за тот же период прошлого года.

Напомним, по итогам 2022 года в Удмуртии количество судебных решений по заявления о самобанкротстве физических лиц и индивидуальных предпринимателей составило 3 518, увеличившись на 63,1% по сравнению с 2021 годом, в 2020 году их было 1 328, в 2019 — 675, а в 2018 — 338. В 2022 году в МФЦ было подано 122 сообщения о проведении процедуры внесудебного банкротства граждан, что в 1,5 раза больше, чем в 2021 году, когда такая возможность у граждан только появилась.

По словам руководителя Федресурса Алексея Юхнина, ежемесячно в России банкротами становятся уже около 30 тыс. человек, что довольно много. «Действия законодателя способствуют сохранению спроса на процедуру. Так, в этом году приняты законы, защищающие права должников-собственников жилья, а также увеличивающие предельные сроки реструктуризации долгов в банкротной процедуре. Поэтому рост числа желающих прибегнуть к судебной процедуре сохранится»,— считает он.

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова отмечает, что современное общество воспринимает процедуру банкротства как некий крайний шаг, на который следует идти при ухудшении финансового состояния должника.

«Процедура банкротства — это мера, направленная на списание долгов и реализацию имущества в удовлетворение требований кредиторов. Сама процедура может предусматривать в себе финансовые вспомогательные механизмы, которые должны улучшить платежеспособность должника»,— поясняет эксперт.

Объективный фактор, который мотивирует граждан подавать на банкротство — это текущее экономическое состояние страны, в том числе падение курса рубля, а также последствия коронавируса, считает госпожа Спиридонова. В частности, важным аспектом являются рост процентных ставок по кредитам и займам. «Фактически, текущая ситуация говорит об ухудшении финансового состояния граждан-заемщиков. Экономическая составляющая не позволяет должникам обеспечивать надлежащее в срок исполнение по кредитам»,— отмечает эксперт.

По ее мнению, финансовая грамотность россиян стала намного выше, в том числе в связи с активной рекламой услуг посредников по банкротству физлиц.

Адвокат адвокатского бюро «Интеллектуальный капитал» Ирина Каплун согласно, что увеличение количества поданных заявлений свидетельствует о тяжелом финансовом положении жителей регионов. «Не вникая в тонкости процедуры, но имея необходимую для инициирования процедуры сумму задолженности, граждане обращаются с данными заявлениями в МФЦ, поскольку процедура банкротства в суде требует ежемесячной платы арбитражному управляющему. Плюс если сейчас МФЦ принимают заявления при наличии суммы долга до 500 тыс. руб. (свыше только через суд), то с 3 ноября сумма будет увеличена до 1 млн руб.»,— говорит эксперт.

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Михаил Красильников