Граждане не воспользовались мораторием

В Удмуртии количество сообщений о введении судами реализации имущества в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей за последний год увеличилось на 63,1%. Несмотря на введенный мораторий на банкротство в 2022 году, эти цифры продолжают расти четвертый год подряд. Эксперты считают, что для граждан мораторий не имел положительного ожидаемого эффекта. Более того, признание гражданина банкротом запрещает ему в течение нескольких лет занимать руководящие должности, могут возникнуть трудности в оформлении новых кредитов, а часть обязательств может сохраниться. При этом более 95% дел о банкротстве инициируют сами должники. Эксперты обуславливают это закредитованностью и снижением реальных доходов населения.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По итогам 2022 года в Удмуртии количество сообщений о введении судами реализации имущества в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей составило 3 518, увеличившись на 63,1% по сравнению с 2021 годом. Как сообщает «Федресурус», в 2020 году было 1 328 сообщений о банкротстве, в 2019 — 675, а в 2018 — 338. Кроме того, количество сообщений в МФЦ о возбуждении процедур внесудебного банкротства граждан в 2022 году составило 122, что в 1,5 раза больше, чем в 2021 году.

На снижение количества банкротств не повлиял и мораторий, который должен был помочь должникам справиться с трудностями. На фоне спецоперации на Украине и санкций правительство России ввели мораторий на банкротство с 1 апреля 2022 года, который действовал до 1 октября включительно. При этом запрет касался только заявлений о банкротстве со стороны кредиторов. Самостоятельно должники по-прежнему имели возможность обратиться в суд, чтобы начать процедуру несостоятельности. Также мораторий не распространялся на те банкротные дела, которые начались до него. На сегодняшний день мораторий не продлен.

Член Ассоциации юристов России Маргарита Курашина считает, что мораторий на банкротство не смог повлиять положительно на физических лиц, в отличии от компаний и организаций.

«Для физических лиц крайне важным является не отсрочка долга, что предполагает мораторий, а содействие в финансовом восстановлении. К сожалению, крайне сложно путем законодательного регулирования повлиять на внутренний потребительский рынок кредитования в России. Ожидать уменьшения количества банкротств не стоит. Граждане сознательно берут кредиты и рассчитывают, что смогут их выплатить. Однако учитывая нынешнюю экономическую ситуацию, сложно думать о возможности возврата денежных средств с процентами»,— заключила госпожа Курашина.

Увеличение количества процедур банкротства может иметь совокупность причин, в числе которых особо выделяются неблагоприятные экономические последствия санкций, отмечает руководитель юридического отдела юридического бюро «Падва и Эпштейн» Татьяна Манакова. «Кроме того, нельзя исключить и наличие отложенного эффекта коронавирусных ограничений. Мораторий на банкротство имел эффект отсроченного события. Можно предположить, что доля граждан и индивидуальных предпринимателей, которые в период действия моратория смогли принять эффективные меры для предотвращения собственного банкротства, составляет весьма незначительный процент»,— прокомментировала госпожа Манакова.

В качестве основных рисков признания банкротом Татьяна Манакова выделяет то, что гражданин, в зависимости от хода процедуры, может быть не признан судом освобожденным от обязательств. «Также к числу рисков и последствий необходимо отнести фактическую невозможность получения кредита или займа, так как гражданин должен сообщать потенциальному кредитору о завершенной процедуре банкротства»,— сказала госпожа Манакова.

Генеральный директор ООО «Банкрот-Сервис» Антон Михайлов добавляет, что у граждан, несмотря на признание их банкротами, не списываются долги по алиментам, возмещению вреда здоровью и морального вреда, заработной плате, также им нельзя занимать руководящие должности в организациях в течение трех лет и проходить процедуру чаще одного раза в пять лет.

«Граждане, потерявшие работу в период пандемии и не сумевшие вернуться к прежнему уровню дохода, а следовательно, и к стабильным выплатам по кредитам, приняли решение о банкротстве, либо уже находились на финальных стадиях процедуры в течение указанного года. Непосредственно сами события 2022 года, такие как антироссийские санкции и уход иностранных компаний, потеря рабочих мест, также стимулировали граждан принимать решение в пользу процедуры банкротства»,— поделился господин Михайлов.

При этом он подчеркивает, что по данным «Федресурса», инициирование процедуры банкротства кредиторами в отношении физических лиц в 2022 году происходило менее чем в 3% случаев, в остальных случаях граждане инициировали процедуру сами.

Вместе с тем увеличивается рост и внесудебных банкротств. Адвокат, партнер ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев считает, что это в первую очередь связано с информированием населения о данной процедуре. Кроме того, приставы охотнее стали оканчивать исполнительные производства «невозможностью взыскания».

По мнению юриста и эксперта по банкротству компании «Финансово-правовой альянс» Евгении Боднар за два года существования внесудебного банкротства был налажен механизм обработки сотрудниками МФЦ заявлений граждан, что способствовало увеличению заявлений. Однако банкротство через арбитражные суды — более распространенное явление, поскольку только в судебном порядке можно списать долги вне зависимости от их суммы и без оглядки на бюрократические проволочки со стороны судебных приставов. «Более 95% дел о банкротстве физлиц инициируются гражданами-должниками. В дальнейшем можно ожидать рост числа личных банкротств во всех регионах, так как факторы закредитованности и снижения реальных доходов населения сказываются на способности граждан исполнять свои обязанности перед кредиторами»,— прокомментировала госпожа Боднар.

Татьяна Колегова