Падения рабочего в шахту «СКА Арены» в Петербурге обернулось уголовным делом

Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ после падения рабочего в шахту лифта строящейся «СКА Арены».

По версии следствия, 8 октября, 22-летний гражданин Узбекистана, работающий подсобным рабочим в одной из коммерческих структур, упал в шахту лифта строящегося объекта. Потерпевший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Ход расследования контролирует прокуратура Московского района.

По данным 78.ru, пострадавший был помещен в шоковую реанимацию. У него диагностирован перелом грудного отдела позвоночника, а также множественные переломы ребер и перелом тазовой кости.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что тестовые хоккейные матчи пройдут на СКА-Арене в ноябре.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте