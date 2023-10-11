Падения рабочего в шахту «СКА Арены» в Петербурге обернулось уголовным делом
Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ после падения рабочего в шахту лифта строящейся «СКА Арены».
По версии следствия, 8 октября, 22-летний гражданин Узбекистана, работающий подсобным рабочим в одной из коммерческих структур, упал в шахту лифта строящегося объекта. Потерпевший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Ход расследования контролирует прокуратура Московского района.
По данным 78.ru, пострадавший был помещен в шоковую реанимацию. У него диагностирован перелом грудного отдела позвоночника, а также множественные переломы ребер и перелом тазовой кости.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что тестовые хоккейные матчи пройдут на СКА-Арене в ноябре.
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