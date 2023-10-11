Исковая данность

Как стало известно «Ъ-Юг», власти Ростова не смогли взыскать с компании «Ростовский зерновой терминал» 30 млн руб. за пользование участком земли, незаконно приватизированным в 2009 году и проданном ей. Арбитражный суд решил, что для большей части денежного требования истек срок исковой давности и обязал компанию заплатить лишь около 1,5 млн руб. Нынешние претензии властей к Ростовскому зерновому терминалу связаны с криминальной историей об отчуждении муниципального имущества, из-за которой были осуждены чиновники и предприниматели.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пользование землей в Заречной в течение 13 лет обойдется «Ростовскому зерновому терминалу» в 1,5 млн рублей

Фото: www.google.ru / maps Пользование землей в Заречной в течение 13 лет обойдется «Ростовскому зерновому терминалу» в 1,5 млн рублей

Фото: www.google.ru / maps

Арбитражный суд Ростовской области взыскал с ООО «Ростовский зерновой терминал» порядка 1,540 млн руб. за пользование земельным участком на ул. 1-й Луговой, 44б (Заречная промзона Ростова). Иск с требованием оплаты заявлял Департамент имущественно-земельных отношений Ростова.

Финансовые претензии властей к Ростовскому зерновому терминалу являются следствием выявленной незаконной приватизации муниципальной земли в промзоне на левом берегу Дона.

Участок площадью 1,7 га, который фигурирует в иске департамента, в 2009 году в рамках приватизации был продан в составе других земель Ростовскому универсальному порту. Спустя несколько месяцев порт перепродал его Ростовскому зерновому терминалу, который заплатил за него 36 млн руб.

Однако в 2015 году в связи с отчуждением муниципальной земли правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Спустя два года генерального директора Ростовского универсального порта Андрея Лещенко признали виновным в незаконном приобретении (путем обмана) этой земли. Также был осужден бывший директор Департамента имущественно-земельных отношений Ростова Александр Кочергин, подписавший распоряжение о продаже участков порту. После этого ДИЗО стал подавать иски к коммерческим структурам, которым Ростовский универсальный порт перепродал незаконно полученные земли, с требованием вернуть их в муниципальную собственность. В 2020 году ведомству удалось добиться соответствующего решения по участку, проданному Ростовскому зерновому терминалу.

В поданном в апреле иске было указано, что все это время компания пользовалась спорным участком, не имея на то правовых оснований, поэтому она должна заплатить городу компенсацию порядка 30 млн руб. за период незаконного пользования землей с декабря 2009 года по февраль 2022 года.

В свою очередь Ростовский зерновой терминал заявил, что ДИЗО пропустил срок исковой давности.

В итоге арбитражный суд удовлетворил требование ДИЗО частично, взыскав с компании лишь 1 млн 540 тыс. руб.

Суд решил, что в данном случае срок исковой давности составляет три года и один месяц, соответственно, требование оплаты периода пользования спорной землей до марта 2020 года является просроченным.

ООО «Ростовский зерновой терминал» создано в 2004 году. Компания занимается оптовой торговлей зерном. Изначальным учредителем компании было ООО «Бунге СНГ» (российская «дочка» крупного международного трейдера сельскохозяйственного сырья Bunge). По данным «СПАРК-Интерфакс», сейчас бенефициаром ООО «Ростовский зерновой терминал» является Марат Шайдаев.

Как писал «Ъ», в 2021 году «Бунге СНГ» планировала продать Ростовский зерновой терминал бывшим топ-менеджерам Объединенной зерновой компании Марату Шайдаеву и Алексею Черемичко.

Производственные мощности Ростовского зернового терминала позволяют работать с судами класса «река-море» грузовместимостью до 5,5 тыс. т, возможности по перевалке зерновых — до 700 тыс. т в год. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2021 году выручка компании составила 5,86 млрд руб., чистая прибыль — 107 млн руб.

Вадим Водолазов