В думской фракции «Единая Россия» станет на одного зампреда меньше

Во фракции «Единая Россия» в Госдуме будет сокращена должность одного из заместителей руководителя, рассказал «Ъ» источник в партии. Сокращению подвергнется позиция, которую ранее занимал Игорь Кастюкевич, сложивший в сентябре депутатские полномочия и перешедший на работу в Совет федерации в качестве сенатора от Херсонской области. В партии экс-депутат отвечал в том числе за молодежную политику и, как поясняет источник «Ъ», во фракции занимался «тем же».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Кастюкевич

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Игорь Кастюкевич

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Напомним, что главой думской фракции «Единая Россия» является Владимир Васильев. Теперь у него будет два первых заместителя и восемь обычных, пятеро из которых одновременно возглавляют внутрифракционные группы.

В Думе Игорь Кастюкевич также занимал пост первого заместителя председателя комитета по молодежной политике. По словам собеседника «Ъ», теперь эта должность перейдет единороссу Михаилу Киселеву, который в том же комитете был простым зампредом. Определились в партии и с заполнением еще одной вакансии, возникшей после того, как зампред думского комитета по экономической политике Сергей Сокол был избран спикером Верховного совета Хакасии. Его должность достанется члену того же комитета единороссу Сергею Алтухову.

Подробнее читайте в материале «Уже не новому губернатору новый спикер».

Андрей Винокуров