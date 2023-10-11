На ноябрьские праздники из Петербурга в Минск начнет ходить дополнительный поезд

На время ноябрьских праздников из Санкт-Петербурга в Минск запустят дополнительный поезд, который отправится с Витебского вокзала 4 ноября в 21:46 и прибудет в Минск на следующие сутки в 13:01, сообщили 11 октября в пресс-службе РЖД.

Также воспользоваться дополнительным поездом из Петербурга можно будет 6 ноября в 20:13.

Из Минска поезд отправится 5 и 7 ноября в 19:03 и прибудет на Витебский вокзал на следующие сутки в 08:53.

В состав поезда войдут купейные и плацкартные вагоны, а также вагоны с местами для маломобильных пассажиров. Продажа билетов уже открыта.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Ленинградской области в 2024 году планируют продлить маршруты пригородных поездов до Антропшино, Рощино, Ладожского озера, Будогощи и Волосово.

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