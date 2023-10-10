В Ленобласти запустят дополнительные «Ласточки»

В Ленинградской области в 2024 году планируют продлить маршруты пригородных поездов до Антропшино, Рощино, Ладожского озера, Будогощи и Волосово. Об этом 10 октября сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Также в несколько этапов планируют запустить дополнительные шесть пар «Ласточек» сообщением «Санкт-Петербург Выборг» и ускоренный пятивагонный поезд «Ласточка» по маршруту «Санкт-Петербург Тосно Великий Новгород» с возможностью покупки билета с местом в любом из пяти вагонов поезда.

«Дополнительно прорабатывается вопрос увеличения составности поездов категории «Стандарт», курсирующих на Финляндском направлении, до восьми вагонов круглогодично», говорится в сообщении.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургские власти совместно с ОАО «РЖД» планируют запустить электрички с тактовым движением в Сестрорецк и Красное Село. Также в ближайших планах Смольного — повысить транспортную доступность порта Бронка и аэропорта Пулково,

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