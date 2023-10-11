В Геленджике продолжается утилизация сухогруза «Рио». Как сообщил руководитель городского турклуба «Экспедиция» Игорь Шуленин в соцсетях, от судна остался только корпус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: kubantv.ru Фото: kubantv.ru

«Внутри ничего уже не осталось»,— говорится в сообщении.

Судно село на мель между Новороссийском и Геленджиком в 2018 году. В 2022 году стало известно, что сухогруз уберут с побережья в срок до 2025 года. В профсоюзе моряков Новороссийска отметили, что утилизация является обязательной процедурой из-за ратификации Россией в 2021 году международной конвенции «Об удалении затонувших судов».

Анастасия Донскова

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