Пушилин назвал целью ВС РФ взятие Авдеевки ради предотвращения обстрелов Донецка

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал взятие города Авдеевка ближайшей целью российских вооруженных сил. По его словам, сейчас есть тенденция к «исходу» бойцов украинской армии из населенного пункта, но о возможных сроках перехода Авдеевки под контроль России пока говорить рано. Господин Пушилин заявил, что «необходимость освобождения» Авдеевки назрела давно из-за того, что именно из этого города осуществляют обстрелы Донецка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По словам главы ДНР, российские военные ведут успешное наступление на город с северного и южного направления, продвигаясь на «все новые позиции».

«В Авдеевке есть продвижение с двух сторон, по сути, как мы видим сейчас, происходит образование своеобразного мешка. Уничтожено уже достаточно большое количество и опорных пунктов противника, уничтожены и склады, находящиеся как в самом населенном пункте, так и на Авдеевском коксохимическом заводе»,— рассказал господин Пушилин «РИА Новости». Он добавил, что необходимость взятия Авдеевки «назрела давно, сейчас предпринимаются шаги к этому».

Информацию о масштабном наступлении ВС РФ на Авдеевку подтверждает и командование украинской армии. По словам спикера Генштаба Украины Андрея Ковалева, российские военные «пытаются взять Авдеевку в окружение и попытаться оттянуть украинские резервы на это направление, чтобы ослабить действия Сил обороны Украины».

Авдеевка — город в Покровском районе Донецкой народной республики, он расположен в 10 км к северу от Донецка. Авдеевка находится под контролем Украины с момента начала военного конфликта в Донбассе в 2014 году. По информации властей ДНР, из этого города украинские вооруженные силы все эти годы регулярно обстреливают столицу республики. Российские военные в ходе спецоперации на Украине неоднократно пытались проводить наступательные операции с целью окружить Авдеевку, но успехом эти попытки не увенчались. Украинский президент Владимир Зеленский в середине марта этого года называл бои в Донбассе, в том числе в Авдеевке, решающими для будущего страны.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов