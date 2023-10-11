За рулем Mercedes, который улетел с моста на Плотинку, был 20-летний парень

Полицейские установили личность водителя, который был за рулем Mercedes, улетевшего с моста на Плотинку в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-группе городского ГИБДД, передает портал E1.ru.

Как передает издание, по предварительным данным ГИБДД, аварию устроил 20-летний водитель Mercedes Амрулло Бобомуродов. «При перестроении он не предоставил преимущество движущемуся в попутном направлении BMW, в результате чего произошло столкновение. После этого Mercedes откинуло в пешеходное ограждение с последующим опрокидыванием с моста»,— сказано в сообщении.

В ДТП пострадали три пассажира BMW: 40-летний мужчина, 13-летняя девочка и семилетний мальчик. Они были доставлены в больницу с различными травмами. Амрулло Бобомуродов оштрафован за отсутствие полиса ОСАГО и управление неисправным автомобилем. Кроме того, ему грозит штраф по ст. 12.33 КоАП РФ (повреждение дорожных сооружений). Водительские права он получил менее двух лет назад. К административной ответственности привлекался семь раз.

Напомним, ночью в среду, 11 октября Mercedes вылетел на тротуар и опрокинулся с моста на Плотинку. Сейчас проверку по факту аварии проводят сотрудники органов внутренних дел. Проведение расследования взяла на контроль прокуратура.

Полина Хабарова

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