В Екатеринбурге Mercedes вылетел с моста на Плотинку

В Екатеринбурге автомобиль Mercedes вылетел на тротуар и опрокинулся с моста на Плотинку. Инцидент произошел ночью 11 октября, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

По предварительным данным, Mercedes вылетел с проезжей части после столкновения с BMW. Впоследствии автомобиль сбил пешеходное ограждение и опрокинулся с моста. На месте ДТП медики осматривали трех человек, двое из которых — дети семи и 13 лет.

В ГИБДД уточнили, что в BMW находилась семья из четырех человек, приехавшая из Краснодарского края. В Mercedes был водитель и несколько пассажиров. В момент аварии водитель был трезв.

Сейчас проверку по факту аварии проводят сотрудники органов внутренних дел. Проведение расследования взяла на контроль прокуратура.

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