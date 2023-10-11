В Крыму за год провели 635 процедур ЭКО

В Крыму за прошедший период 2023 года по нацпроекту провели 635 процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Об этом сообщила пресс-служба правительства РК.

До конца года в республике планируют провести еще 150 процедур. Всего за последние три года в регионе ЭКО провели более 3 тыс. раз.

Ранее в администрации Кубани сообщили, что с помощью процедур ЭКО в регионе родились свыше 1 тыс. детей с начала 2023 года.

Анастасия Донскова

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