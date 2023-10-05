Больше тысячи детей родились на Кубани с помощью процедуры ЭКО

Благодаря прохождению женщинами процедуры ЭКО на Кубани с января по сентябрь родились почти 1,1 тыс. детей. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, среди родившихся благодаря ЭКО детей 77 двоен и четыре тройни.

Отмечается, что в регионе снизилось число искусственных прерываний беременности. Таких случаев по сравнению с октябрем прошлого года стало на 18% меньше.

За 2022 год на Кубани благодаря ЭКО родились 1330 детей. Среди них было 100 двоен и две тройни.

Вячеслав Рыжков

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