В Петербурге запустят футбольный проект для пожилых людей

Российский футбольный союз (РФС) планирует запустить проект «Футбол шагом» для пожилых людей, сообщил ТАСС руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС Алексей Смертин.

По словам господина Сметрина, программа рассчитана на всех пожилых людей — «тех, кто уже играл и не играл в футбол ранее».

Пилотными площадками станут Санкт-Петербург и Москва. Запуск проекта намечен на 2024 год.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Смольном подсчитали, сколько в Петербурге долгожителей.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте