В Смольном подсчитали, сколько в Петербурге долгожителей
В Санкт-Петербурге насчитывается порядка 1,4 млн людей пожилого возраста, из них 432 человека относятся к долгожителям, озвучила глава городского комитета по социальной политике Елена Фидрикова.
Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ
По ее информации, численность населения Петербурга достигает 5,6 млн человек. При этом в городе проживают 432 петербуржца, которым больше 100 лет. Госпожа Фидрикова подчеркнула, что это золотой фонд.
Несмотря на возраст, пожилым людям в Петербурге присуща активность. Они проходят курсы по цифровой безопасности, к одним из успешных проектов относится программа «Бабушка онлайн».
Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге утвердили прожиточный минимум на душу на 2024 год, который составит 16 332 рубля.
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