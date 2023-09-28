В Смольном подсчитали, сколько в Петербурге долгожителей

В Санкт-Петербурге насчитывается порядка 1,4 млн людей пожилого возраста, из них 432 человека относятся к долгожителям, озвучила глава городского комитета по социальной политике Елена Фидрикова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

По ее информации, численность населения Петербурга достигает 5,6 млн человек. При этом в городе проживают 432 петербуржца, которым больше 100 лет. Госпожа Фидрикова подчеркнула, что это золотой фонд.

Несмотря на возраст, пожилым людям в Петербурге присуща активность. Они проходят курсы по цифровой безопасности, к одним из успешных проектов относится программа «Бабушка онлайн».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге утвердили прожиточный минимум на душу на 2024 год, который составит 16 332 рубля.

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