В связи с ухудшением погодных условий в Петербурге закрыли сады и парки

Сады и парки Санкт-Петербурга закрыли с утра из-за ухудшения погодных условий, в городском комитете по благоустройству сообщили о подготовке к сильному ветру.

Жителям Петербурга рекомендуют воздержаться от прогулок около деревьев из-за риска падения. Ожидается, что скорость ветра в городе местами дойдет до 23 м/с.

Глава комблага поручил городским службам в оперативном порядке устранять последствия шторма. Специалистов перевели в режим повышенной готовности. Для работы на время непогоды сформировали 66 аварийных бригад.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что начальник петербургского Гидрометцентра Александр Колесов предупредил петербуржцев о риске наводнения вечером 12 октября и в ночь на следующий день.

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