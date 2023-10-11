Глава петербургского Гидрометцентра предупредил о вероятности наводнения

Вечером 12 октября и в ночь на 13 октября в Санкт-Петербурге высока вероятность наводнения, сообщил начальник петербургского Гидрометцентра Александр Колесов в Telegram-канале.

По его словам, 11 октября в город придет теплый атмосферный фронт, поэтому к вечеру температура повысится до +10 градусов. В течение дня ветер будет сильным — до 18 м/с в городе и до 22 м/с в прибрежных районах Финского залива. В связи с влиянием циклона в среду ожидается подъем уровня воды в Неве, но он не превысит 1 метра.

«А вот завтра в Санкт-Петербурге складывается классическая ситуация для наводнения»,— предупредил синоптик. Он уточнил, что вероятность наводнения вечером 12 октября и в ночь на 13 октября очень высокая.