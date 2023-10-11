Доходный дом купца Захарова в Петербурге признан региональным памятником

Доходный дом купца Михаила Захарова на улице Радищева, 26 в Санкт-Петербурге включен в реестр объектов культурного наследия регионального значения, сообщили 11 октября в пресс-службе КГИОП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба КГИОП Фото: Пресс-служба КГИОП

Здание было построено в 1899-1900 годах по проекту техника архитектуры Леона Богусского для крестьянина Санкт-Петербургской губернии Михаила Захарова, который к 1911 году стал директором Санкт-Петербургского уездного банка, владельцем кирпичного завода в Усть-Ижоре и членом особого губернского присутствия.

В целом здание сохранило свою первоначальную композицию и оформление главного и дворовых фасадов. Интерьеры парадных лестниц также сохранили первоначальную отделку.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что особняк купца Павла Иванова в Петербурге признали памятником архитектуры.

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