На ремонт дорог к свердловским деревням и селам выделили 980 млн рублей

По поручению губернатора Евгения Куйвашева министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области направило 980 млн руб. на ремонт дорог к деревням и селам. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Ежегодно не менее 5% дорожного фонда региона, формируемых за счет доходов от акцизов на нефтепродукты и транспортного налога, направляются на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с "большой землей"»,— отметил министр транспорта и дорожного хозяйства области Василий Старков.

В частности, 2024 году планируется ремонт участка дороги длиной около семи км между деревнями Нижний Арий и Верхний Арий (Ачитский ГО). По данным правительства, в 2023 году был отремонтирован участок дороги Ревда — Мариинск — Краснояр длиной 2,1 км. Также сейчас завершается капремонт 2,7 км дороги к селу Большие Карзи (Артинский ГО).

Напомним, в регионе отремонтируют семь участков трасс за 1,5 млрд руб. Проведение ремонта планировалось в 2024-2025 годы, однако за счет механизма опережающего финансирования начало работ запланировано на 2023 год.

Полина Хабарова

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