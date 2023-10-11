От гриппа привились более 260 тысяч краснодарцев

В Краснодаре продолжается прививочная кампания против гриппа. Вакцинировались на сегодняшний день более 260 тыс. жителей. Прививают желающих вакциной отечественного производства, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Как отметила начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан мэрии Краснодара Светлана Харламова, вакцинация является наиболее эффективным средством предупреждения заболеваний гриппом и его осложнений. По ее словам, своевременная вакцинация предотвращает риск заболевания гриппом у 80–90% детей и взрослых. В случае заражения гриппом у привитых граждан болезнь протекает в более легкой форме, а риск осложнений минимален.

Вакцинироваться жители и гости Краснодара могут в поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации, которые открыли в начале сентября. Получить укол желающие смогут до конца ноября.

Вячеслав Рыжков

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