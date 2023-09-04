В Краснодаре открыли мобильные пункты вакцинации от гриппа

В Краснодаре начали работу мобильные пункты вакцинации от гриппа. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

«Как и в предыдущие годы, они расположены в точках с высокой проходимостью и работают и в будни, и в выходные»,— отметила начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан администрации Краснодара Светлана Харламова.

Мобильные пункты будут принимать граждан по будням в период с 09:00 до 18:00 на улице Красной, 122 (Главная городская площадь) и 35 (сквер имени Жукова). В выходные дни бесплатно вакцинироваться можно на улице Трамвайной, 2 (Солнечный остров) и на улице Колхозной, 86 (Чистяковская роща).

Иммунизация продлится до конца ноября текущего года. Прививку также можно сделать во всех городских детских и взрослых поликлиниках Краснодара. Вакцинация детей от гриппа проводится с шести месяцев.

Анастасия Донскова

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