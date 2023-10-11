Из Сочи в Тбилиси запустили новые прямые перелеты

Авиакомпания «Азимут» начала выполнять прямые перелеты из Сочи в Тбилиси. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

К настоящему времени полеты по маршруту выполняет авиаперевозчик RedWings. В общей сложности рейсы будут осуществляться четыре раза в неделю по вторникам, средам, субботам и воскресеньям.

Компания «Азимут» использует самолеты Sukhoi Superjet 100 вместимостью до 100 пассажиров. Вылет из Сочи по средам будет выполняться в 09:55, по субботам — в 14:30.

Первый самолет из Сочи в Тбилиси после запрета, действующего с 2019 года, был выполнен летом текущего года. Ограничение ввели в связи с беспорядками в Грузии.

Анастасия Донскова

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